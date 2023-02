365 días de una guerra sin visos de tregua

Para el analista político internacional Adrian Mc Liman, “La decisión de Putin de invadir Ucrania abre una vía sin retorno. De ahí el peligro. Rusia no puede ceder”.

Según él, luego de instalado el conflicto en Europa, Zelensky tampoco está dispuesto a ceder y sus “padrinos” no tienen interés en parar las hostilidades. “China y Turquía tratarán de ofrecer sus oficios y no serán los únicos. China necesita a Rusia en el actual contexto geopolítico. Turquía, a los Estados Unidos. Pero ninguno de los dos tiene el valor moral para imponer una solución”.

De igual forma Marcelo Montes, doctor en relaciones internacionales y analista de política exterior de la Federación Rusa, explica que “Hay tres triples responsabilidades. Por un lado, de Estados Unidos, al que no le conviene que Ucrania ceda o se rinda, ni siquiera que negocie porque eso implicaría un triunfo político para el Kremlin porque lo único que aceptaría Rusia es que Ucrania asuma la pérdida definitiva de Crimea o la pérdida del sudeste ucraniano. Por el otro lado está la Unión Europea que de alguna forma también se ha plegado a los intereses geopolíticos de EE. UU., en este caso no es que no haya querido sino que no ha podido intervenir diplomáticamente de una manera eficaz, y en el tercer caso, el ruso, sin duda que también se ha puesto en una posición demasiado dura y no piensa ceder los territorios recuperados; Rusia dice que está dispuesta a negociar, pero lo hace en una posición inaceptable para Ucrania...entonces la guerra sigue”.

En ese sentido, los analistas coinciden en que el panorama parece no más que oscurecer.

“Este conflicto amenaza, si se prolonga el tiempo y se endurecen las posiciones, con expandirse hacia otras regiones. Es decir, acá está en juego el papel de la OTAN pero también está en juego el papel de China que, si decide ayudar militarmente a Rusia, logra extender el conflicto a Asia”, indica Montes.