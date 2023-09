Condenan a odontóloga por daños cerebrales a una niña durante una cita dental

La abuela de la niña expresó su tristeza diciendo: “Nevaeh no podrá ir a su fiesta de graduación, caminar hacia el altar y casarse, ni disfrutar de sus cumpleaños donde pueda correr y jugar, que es lo que debe hacer un niño”.

La familia había presentado una demanda civil contra la odontóloga, y el jurado determinó que debían recibir una compensación de 95,5 millones de dólares. No obstante, los familiares de la niña no pudieron obtener la totalidad de esa suma debido a que el seguro de negligencia de la dentista no cubrió todos los gastos, según informó ‘Law&Crime’.