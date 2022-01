Asesinato de Gabby Petito: novio dejó escrito en un cuaderno que él la mató

Brian Laundrie, el novio de la joven Gabby Petito, hallada muerta en septiembre pasado en una reserva nacional de Wyoming (EE.UU.), dejó escrito en un cuaderno, antes de quitarse la vida en Florida de un disparo, que él había matado a su prometida, según información divulgada este viernes por el FBI.



La libreta donde Laundrie, de 23 años, se responsabiliza de la muerte de Petito, de 22, fue encontrada cerca del cuerpo del joven, en el lugar donde se quitó la vida en octubre pasado de un tiro en la cabeza.



Los familiares de Petito, que se reunieron este jueves con el FBI en Tampa (costa oeste de Florida), emitieron un comunicado a través de su abogado en el afirman que "no tenían dudas" de que Laundrie asesinó a Petito.



Junto a los restos de Laundrie, que fueron encontrados en octubre pasado en un parque natural de Florida, las autoridades encontraron una mochila, un cuaderno de notas y una pistola.



No obstante, el FBI no detalla cuáles fueron las palabras específicas que escribió el joven en la libreta que confirman su responsabilidad por la muerte de Petito, ni los motivos.



"Todos los pasos lógicos de la investigación han concluido en este caso. La investigación no identificó a ninguna otra persona además de Brian Laundrie directamente involucrada en la trágica muerte de Gabby Petito", dijo hoy en un comunicado el agente especial a cargo de la División de Denver del FBI, Michael Schneider.