Canadá: protestan para que no se enseñe ideologías de género en colegios

Con arengas como: “Dejen a los niños en paz”, en Ottawa cientos de manifestantes expresando su malestar contra el contenido sexual explícito en las escuelas y la ideología de género radical.

Las ciudades de Alberta, Columbia Británica, Ontario, Québec, Nueva Escocia, Manitoba, Terranova y Labrador, New Brunswick, Isla del Príncipe Eduardo, Saskatchewan y Yukón, también se unieron a las manifestaciones.

La llamada “Marcha del Millón de Personas por los Niños” (Million Person March for Children) fue organizada por el grupo “Hands off Our Kids” (No toques a nuestros niños), iniciado por padres de familia.