Continúan las protestas en Panamá: dos heridos en Chiriquí

Videos difundidos por los medios locales muestran cuando una pickup cargada de plátanos avanza —mientras alguien grita "pasa, pasa" y entre pedradas de un puñado de indígenas que obstruía la vía— pasando por encima de al menos uno de ellos, que de inmediato se levanta y se coloca a un lado de la carretera mientras el resto sigue lanzando piedras a camiones que también transitaban.

Al menos un agente de la Policía estaba en el lugar, según los videos del incidente en Horconcitos, donde los transportistas tenían más de 24 horas varados según informes de la prensa local.

"Me tiraron una piedra, me desbarataron el vidrio (parabrisas), me rompieron la cabeza, mi reacción fue huir, por eso le pasé al señor por encima", explicó el joven chofer de la pickup en un video difundido en redes sociales, en el que muestra sus heridas.

Hay al menos otros cuatro transportes implicados en el incidente y dos de sus choferes mostraron heridas en sus cabezas y brazos que aseguraron fueron causadas por pedradas de los manifestantes.

La Policía informó que arrestó al joven implicado, mientras que la Fiscalía dijo que abrió de oficio una investigación por "la presunta comisión del delito de tentativa de homicidio" y otra por "lesiones personales".