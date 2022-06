Ben Stiller visitó Ucrania en favor de los refugiados

Ben Stiller es conocido por sus papeles en películas como Una noche en el museo o Mi novia Polly, pero además de su trabajo ante cámara realiza una titánica labor social.

El intérprete es embajador de la ONU y su trabajo con la organización se dirige a los esfuerzos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"Seeking safety is a right."



UNHCR Goodwill Ambassador @BenStiller is in Ukraine for #WorldRefugeeDay. He's there to stand in solidarity with people displaced by war and conflict all around the world. pic.twitter.com/30bpn0dAFN