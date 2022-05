Así quedó vivienda del autor de masacre en Texas tras dispararle a su abuela

Nuevos detalles se han conocido sobre los hechos presentados antes del tiroteo en la escuela de primaria Robb, en Uvalde, Texas, que dejó 21 víctimas mortales, entre ellas 19 niños y dos profesores.

Esta vez, el abuelo materno de Salvador Ramos, Rolando Reyes, se refirió a lo sucedido en su vivienda, lugar dónde el joven disparó contra su abuela, cuando esta, al parecer, intentó evitar que saliera con las armas que compró días antes de cometer el atroz crimen.

Reyes, durante una entrevista con la periodista Ali Bradley, reveló el estado en el que se encuentra la casa en la que vivía junto a Salvador y su esposa Celina Martínez Gonzáles.

“Hay sangre en todo este sector. Tendré que limpiar (…)”,le dijo a la periodista Ali Bradley.

TX: Inside the home of the grandparents of the #Uvalde gunman—The home where the 18y/o shot his grandmother in the face before he went to the nearby elementary school and took the lives of 21 innocent people—His grandfather shows me where there is still blood in the hallway…

pic.twitter.com/a5fkBLJXJX