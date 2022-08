Animales del frente ucraniano son rescatados en Leópolis

“Esta es Galia”, dice, mientras presenta a un águila de cola blanca que llegó desde Járkov en los primeros días de la invasión.

“Sus amos la usaban para hacer negocio y cobraban a personas en zonas turísticas por hacerse fotos con ella. Cuando todo se puso “patas arriba” en febrero, nos la mandaron en tren atravesando toda Ucrania”, recuerda.

No obstante, estaba claro que no todos los animales podían ser transportados de esta forma y que, a pesar de que la mayoría de personas no dejó atrás a sus mascotas, el número de las que fueron abandonadas se contaba por miles.