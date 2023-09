Cierran escuelas y oficinas para evitar propagación del virus Nipah en India

La India detectó el primer brote de este virus en junio de 2018, cuando se registraron 17 muertes precisamente en los distritos afectados de Kozhikode y Mallapuram, en Kerala.

Los síntomas iniciales son fiebre alta, dolor de cabeza, complicaciones respiratorias y dolor muscular, mientras que, en un estado más avanzado, la enfermedad puede provocar encefalitis.

BIG UPDATE: Nipah virus infection has been detected in the fifth person in Kerala. He's a health worker in Kozhikode who has been confirmed with the dangerous infection.



With this, there are three active cases of Nipah virus infections in Kerala, all in Kozhikode.



