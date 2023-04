Al menos 18 muertos por tornados en Estados Unidos en las últimas horas

En el norte de Illinois, los tornados dejaron una escena de "caos absoluto", en palabras del jefe de policía de Belvidere Shane Woody, según recoge el Chicago Tribune.

En concreto, los tornados hicieron que colapsara parcialmente el tejado de un teatro donde 260 personas estaban en ese momento asistiendo a un concierto de heavy metal, lo que ha dejado al menos un fallecido y 28 heridos, de los que cinco están en estado grave, según el departamento de bomberos de Belvidere.

En Sullivan (Indiana) los fuertes vientos y lluvias torrenciales han hecho que algunas áreas "hayan quedado irreconocibles", afirmó este sábado en una rueda de prensa el alcalde de la localidad, Clint Lamb, quien aseguró que el proceso de recuperación "va a ser muy largo".

"Honestamente, me sorprende que no haya habido más daños", reconoció Lamb, quien explicó que por suerte para su cuidad los tornados pasaron por el sur y no llegaron a cruzar la urbe.

Aparte de los daños humanos y de infraestructuras, los tornados han dejado a unos 60.000 hogares sin electricidad en Tennessee y 37.000 en Arkansas, dos de los estados más afectados, según los datos de la web PowerOutage.us, que monitoriza este servicio.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el viernes por la noche se registraron tornados en siete estados: Arkansas, Misuri, Illinois, Indiana, Tennessee, Wisconsin, Iowa y Misisipi.

Está previsto que la tormenta se mueva hacia el este durante el sábado, por lo que se han activado alertas debido a la fuerza de los vientos en Alabama y Georgia.

Los tornados han golpeado al medio oeste y sur del país justo horas después de que ayer viernes Biden visitara la localidad de Rolling Fork (Misisipi), que quedó devastada la semana pasada cuando una serie de fuertes tornados azotó la región, dejando 26 muertos.