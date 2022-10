Activistas lanzan puré de papas contra una pintura de Monet en Alemania

La portavoz del museo, Carolin Stranz, confirmó en declaraciones a la cadena regional rbb que dos activistas habían lanzado puré de papas contra el cuadro de Monet y que la pintura no había resultado afectada.

Por su parte, un portavoz de la Policía señaló que a continuación las dos activistas se pegaron a una pared de la sala de exposiciones, aunque fueron "despegadas" y detenidas temporalmente.

Se les ha abierto una investigación por daños a la propiedad y allanamiento de morada.

El cuadro, protegido por un cristal, data de 1890 y pasó a la colección Hasso Plattner del Museo Barberini en 2019 tras ser adquirido por 110,7 millones de dólares en una subasta de Sotheby's.

“Se me paró el corazón cuando me enteré de la acción”, dijo la portavoz del museo, quien precisó que se trata del cuadro de Monet más caro jamás vendido.

German climate activists throw liquified mash potatoes at a Monet painting to protest against fossil fuels.

