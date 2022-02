Nueve muertos y 50 internados por consumir cocaína adulterada en Argentina

Al menos nueve personas fallecieron y más de cincuenta permanecen ingresadas de diversa gravedad después de consumir presuntamente cocaína adulterada en los alrededores de Buenos Aires, informaron este miércoles fuentes judiciales.

En declaraciones al canal noticioso TN, el fiscal general del departamento bonaerense de San Martín, Marcelo Lapargo, afirmó que hasta ahora hay nueve fallecidos confirmados, aunque "puede ser que sean doce", tal y como publican diversos medios locales.

"Es un hecho gravísimo para la salud pública (...). No sabemos hoy con qué está adulterada. Este hecho es absolutamente excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual lleva a pensar que alguien la ha incluido (la otra sustancia) intencionalmente. No es un error en el procesamiento del material, o no parece serlo", aseveró Lapargo.