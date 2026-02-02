El chavismo cumple este lunes 27 años en el poder de Venezuela con su actual líder, Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, después de que fuerzas de este país lo capturaran hace casi un mes junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, entre una serie de ataques en suelo venezolano.

El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez, ex teniente coronel y líder de un fracasado golpe de Estado en 1992, juró como presidente y comenzó un proyecto y movimiento político que llamó “revolución bolivariana”, que heredó Maduro tras su fallecimiento en 2013, aunque en el último septenio revirtió políticas implementadas por su predecesor.

En redes sociales, autoridades e instituciones del Estado han publicado este lunes mensajes en conmemoración de la llegada de Chávez a la Presidencia, que, según el canciller, Yván Gil, “cambió para siempre” la historia del país.

“La soberanía, el poder popular, la justicia, la dignidad y el antiimperialismo se convirtieron en las nuevas bases de la sociedad venezolana”, dijo.

La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, aseguró que la ‘revolución bolivariana’ “sigue vigente gracias a la resistencia del pueblo y al liderazgo del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quienes continúan su legado convirtiéndose en símbolo de esperanza para los pueblos que desean su autodeterminación”.

Rodríguez asumió el mando en calidad de presidenta encargada tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

Desde entonces, ha tomado otro giro, con la sustancial reforma de una norma petrolera para abrir espacios a la inversión extranjera, la excarcelación de cientos de presos políticos y el anuncio de una ley de amnistía que abarca desde 1999 y los acercamientos con EE. UU., cuya embajadora Laura Dogu llegó el sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática, cerrada desde la ruptura de relaciones en 2019.

Maduro y su esposa se encuentran detenidos en Nueva York, donde se declararon no culpables de los delitos de narcotráfico y corrupción que les imputa la Justicia estadounidense y aguardan una vista judicial el 17 de marzo.

El líder chavista está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores está acusada de otros cuatro cargos relacionados con los de su marido: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

Se espera que el partido de Chávez, el Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ofrezca declaraciones este lunes en su habitual rueda de prensa semanal y anuncie nuevas actividades de calle como las que ha hecho casi a diario desde la captura de Maduro y Flores, en su mayoría marchas.