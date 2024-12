En 2024 el mundo se volcó en dos escenarios importantes y al mismo tiempo retadores: la realización de comicios y la escalada de los conflictos, especialmente el de Ucrania frente a Rusia y el de Medio Oriente.

Fueron dos temas que ocuparon la mayor atención de los gobiernos, ya que, por un lado, medio planeta acudió a las urnas, es decir, al menos 4.000 millones de personas participaron de las elecciones en 76 países y, por el otro, las tensiones continuaron entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, además del incesante panorama violento en Gaza, que por el momento parecen no tener una solución, mientras la cifra de muertos aumenta.

La guerra no dio tregua

Los conflictos en Ucrania-Rusia, Gaza-Israel y Líbano-Israel siguieron escalando durante este año sin que las partes llegaran a un acuerdo, y sumando nuevos y peligrosos actores como Irán y Corea del Norte.

De hecho, la ONU alertó que un total de 281 socorristas y trabajadores humanitarios han sido asesinados en lo que va de 2024 en contextos de guerra, una cifra nunca antes registrada. La guerra en Gaza ha sido uno de los factores que más ha influido en este trágico recuento y su extensión al Líbano hace temer lo peor en las próximas semanas y meses.

Los fallecidos en la Franja de Gaza por los incesantes bombardeos ascendieron a más de 44.000 y unos 11.000 cuerpos continúan entre los escombros o tirados en las carreteras sin que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.

La ofensiva tanto de Israel como de la organización terrorista de Hamás aumentó este año a tal punto que inclusive la ONU habló de “genocidio”. El mensaje del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a lo largo de este 2024 ha sido el mismo: mantener la guerra hasta “eliminar” a Hamás y parece que el tono no cambiará. Así lo planteó Enrique Prieto-Rios, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario. “En el 2025 yo no veo claro una resolución de los hechos de Israel con Palestina (...) Lo que sí podríamos ver es que de pronto, si hay un mal cálculo político en Netanyahu o un mal cálculo político de Irán, podría incrementar las tensiones en la región y podríamos ver un escalamiento en la parte del Medio Oriente”, señaló.

Por su parte, Danny Ramírez, profesor de Marketing Político de la Universidad del Rosario, consideró que “estamos en un proceso crítico a nivel mundial ya que Netanyahu avanzó en su misión de lograr una consolidación territorial, pero también hubo retroceso en política internacional, generando unos bloques cada vez más claros en los que empezaron a intervenir países como Corea del Norte o Irán. Por esto lo que vaya a pasar en los próximos tres meses va a ser fundamental para la geopolítica mundial”.

En cuanto al conflicto entre Ucrania y Rusia, según señalan expertos, la agenda es “menos estable en el sentido de que había esperanzas de que este 2024 se pudiera llegar a acuerdos de paz negociados, pero contrario a esas expectativas que muchos teníamos lo único que se ha visto es un incremento de las hostilidades”, sostuvo Prieto-Rios.

Este año, la guerra cumplió 1.000 días dejando más de 12 mil víctimas mortales en Ucrania, más de 3.400 escuelas y hospitales dañados o destruidos y 10 millones de personas han huido de sus hogares. Para Ramírez, hubo un estancamiento en el conflicto. “Ucrania lo que hizo fue expandir el territorio pero sin lograr avances significativos en cualquiera de los bandos. Tampoco logró consolidar esas supuestas ayudas que estaban llegando y se le fue agotando el tiempo a Zelenski frente a la administración de Biden (...) se involucran cada vez más países, pero a la final una resolución del conflicto no se ve para 2025″.

El año de los comicios

Fueron 76 países los que tuvieron elecciones, por lo que medio planeta acudió a las urnas, siendo el año marcado por la lucha por proteger la democracia. Unos treinta países eligieron a su gobernante, entre ellos El Salvador, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela, estos dos últimos fueron claves este 2024.

Por un lado, Donald Trump se impuso en lo que se veía como una de las contiendas más reñidas en Estados Unidos, y se convirtió en el segundo presidente de la historia en repetir mandato no consecutivo.

Mientras tanto, el CNE de Venezuela declaró ganador a Nicolás Maduro, pese a que la oposición demostró que Edmundo González era el virtual ganador, pero hasta el momento el oficialismo no ha presentado las actas electorales que se requieren para dar validez a la supuesta victoria de Maduro y, en cambio, emprendió una persecución hacia los líderes de izquierda, por lo que algunos debieron salir de Venezuela por temor a represalias. Esto marcó un antes y un después, ya que incluso países con líderes de izquierda han manifestado el no reconocimiento de la reelección.

Frente a Venezuela, los académicos consideran que la hegemonía de Maduro se verá debilitada por la presión internacional, especialmente con la victoria de Trump.

El académico Prieto-Ríos aseguró que elecciones que también marcaron hitos a nivel mundial fueron las de Francia, Alemania y Reino Unido “con el cambio de una hegemonía conservadora de 14 años, pues los Tories cayeron ante el Partido Laborista”. Sobre EE. UU., pronosticó un panorama 2025 complejo en cuanto a la relación con América Latina, tanto en términos migratorios como económicos.

México, por su parte, hizo historia al elegir a su primera presidenta mujer: Claudia Sheinbaum.

Francia se queda sin gobierno

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se enfrenta a un desafío histórico tras la destitución del primer ministro, Michel Barnier, y su gobierno en una moción de censura sin precedentes. Macron debe moverse con rapidez para designar a un nuevo líder en medio de divisiones.

Emergencias por variabilidad climática y la cruzada de los países contra las redes sociales

España, devastada por la Dana

Los ojos del mundo se concentraron en la tragedia en España por la Dana que dejó más de 200 muertos, la mayoría en Valencia -la zona más afectada- y 16 desaparecidos en unos 75 municipios afectados.

Según datos provisionales, 65 de las víctimas contabilizadas hasta ahora se encontraban al interior de su casa, y 32 estaban en garajes. Otras ubicaciones donde se han hallado víctimas mortales son ascensores y parqueaderos. La emergencia profundizó el enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular.

Telegram, Tiktok y X, en la mira

En 2024 varios países anunciaron un ‘tatequieto’ a las redes. En Francia, Pavel Durov , fundador del servicio de mensajería en línea Telegram fue acusado de no tomar acciones para impedir el uso de la plataforma con fines criminales. En Brasil, la red social X fue suspendida por no luchar contra la desinformación. Medios como The Guardian y La Vanguardia anunciaron no postear más en la plataforma por esa misma razón. En EE. UU., un tribunal de apelaciones apoyó la ley que podría prohibir TikTok, alegando amenazas a la seguridad nacional.