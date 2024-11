La canción ‘+57′ recibió una oleada de críticas luego de su lanzamiento, fue tanto el alboroto que causó que tan solo días después los productores se vieron obligados a cambiar una pequeña parte de la letra y hasta Karol G tuvo que salir a disculparse por lo sucedido.

Y es que no fue para menos, según lo denunciado por Astrid Cáceres, directora del ICBF, el tema normaliza la sexualización de las menores de edad al llamarlas “mamacita desde los fourteen” (catorce, en español).

cortesia Todos los artistas que hicieron parte del tema musical.

“Karol G, Maluma: les invito a que conozcan las horrorosas historias de explotación sexual, violación y asesinato de niñas de 14 años y menos en Medellín, las historias de sobrevivientes y lo que corean en rumba las expone o las protege. No hay mercado que justifique esta letra”, dijo en su momento la funcionaria.

La revista Rolling Stones calificó de “desastre” el tema y ni qué decir del presidente Gustavo Petro quien manifestó que así como en cada expresión artística hay arte también hay “ignorancia” haciendo referencia directa a la letra del tema musical.

❌ Rechazo a la canción +57 y lamentamos que talentos de nuestro país promuevan contenidos que fomentan el sexualismo a temprana edad.



Es momento de dejar de normalizar música que no contribuye al crecimiento positivo de los adolescentes. #57 https://t.co/x3ZSITxjIn — Bienestar Familiar | ICBF (@ICBFColombia) November 9, 2024

A estas voces de desaprobación ahora también se le suma la de Nicolás Maduro. El mandatario venezolano expresó su opinión durante un programa de televisión pero no como presidente sino “como padre, y sobre todo como abuelo”.

“Nosotros tenemos diez hermosas nietas, todas muy bellas, y siete nietos. No me meto como presidente, pero tengo que hablar como abuelo porque me parece una basura como canción, tanto la letra como el video”, aseguró Maduro durante su intervención.

Resalta, además, que no solo cosifica a la mujer, en especial a las niñas, sino también promueve el consumo de drogas cuando menciona una serie de estupefacientes y bebidas alcohólicas. “Aquí lo que hay es exotic, pepa, guaro, Hpnotiq (-tiq)”, dice uno de los versos del sencillo.

“Ellos le cambian un parte a la letra que era impasable. Qué dicen del video que promueve el consumo de drogas, la actitud como perdido en la droga, que desprecia y sexualiza en aspectos más negativos a la mujer, y ese tipo de canciones ahí mismo son cantados por los niños y las niñas”, cuestiona.

Y agrega que las niñas más pequeñas “que están aprendiendo a hablar y ya repiten la canción en automático y ven el video, terrible”, por lo que sugirió que lo que deben hacer es “vacunar y dar inmunidad a nuestros niños”.

Por su parte, el ministro de Cultura venezolano, Ernesto Villegas, precisó que “lo único que me mueve es la búsqueda de mayor atención pública”, haciendo referencia directa a los ocho artistas que participaron para crear ‘+57′.

Crítica muy parecida a la hecha por la directora del ICBF: “Que el hambre de vender no les haga olvidar la responsabilidad que tienen. Pidamos a los “poetas urbanos” que quiten eso”.