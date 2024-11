Un estudio de la American Psychological Association (APA) reveló al mundo en el año 2012 que, entre las maneras más efectivas de hacer frente a uno de los momentos más complejos —emocionalmente hablando— es cumplir con la última o últimas voluntades que la persona fallecida lega a sus seres queridos.

“Usted puede hacer un donativo a la entidad benéfica predilecta del difunto, enmarcar fotos de momentos felices que vivieron juntos, ponerle su nombre a un nuevo bebé o plantar un jardín en su memoria. La elección es suya — sólo usted sabe cuál es la forma más significativa a su mismo de honrar esa relación única”, reza el estudio en uno de sus párrafos.

A pesar de esa recomendación, globalmente seguida por las personas que buscan de algún modo continuar con la vida a pesar del fuerte dolor que representa la ausencia, en las últimas horas se ha desatado una polémica global por la decisión —controversial cuanto menos— de una generadora de contenido norteamericana.

Comprender la historia requiere una contextualización: Rosanna Pansino es una generadora de contenido con un aproximado de 14 millones de personas de audiencia en sus diferentes plataformas sociales. Solamente en Instagram tiene más de 4 millones de personas siguiéndola y su canal de YouTube es uno de los más consumidos en Norteamérica.

Uno de sus nuevos productos digitales es un pódcast que lleva por nombre ‘Rodiculous’, en el cual la generadora de contenido se “sumerge profundamente en conversaciones sin filtros sobre los temas tabú más intrigantes de la vida, desde los secretos de Hollywood hasta los chismes más jugosos de celebridades”, tal como se explica en una publicación promocional en Instagram, lanzada durante la tarde de este martes 20 de noviembre.

Esa es la primera publicación en el feed de la influencer tras el video que la ha convertido en el centro de una conversación internacional tanto intrigante como polémica: en un video que acumula cerca de 50,000 likes en esa red social, Pansino habla de que su motivación para aparecer fumando corresponde al cumplimiento del duelo a raíz de la muerte de su padre.

El progenitor de la joven creadora y empresaria falleció a causa de una leucemia durante la pandemia. “Antes de morir, nos dijo a mi mamá y a mí lo que le gustaría que hiciéramos con sus cenizas. Quiso que tomáramos sus cenizas, las mezclemos con un poco de tierra, cultiváramos una planta de marihuana y la fumáramos”, relató.

Y continuó: “Al principio mi mamá estaba un poco indecisa. Ella pensó: ‘Esto es algo hippie, la gente nos va a juzgar’. Pero a medida que ha pasado el tiempo y ya han pasado cinco años, realmente creemos que es el momento adecuado para hacer lo que papá quería y honrarlo como él quería”.

En su relato, la influencer explicó que sembró la planta de marihuana bajo las instrucciones de un cultivador autorizado en el estado de California el cual, según sus leyes, autoriza a los adultos mayores de 21 años para poder consumir, llevar consigo y cultivar mota.

“Quiero decir esto, si Papa Pizza pudiera ver esto, muchachos, él simplemente se divertiría mucho con esto, así que al final de este episodio de podcast, cumpliré el deseo de mi papá y lo honraré. El porro que fumamos estaba delicioso, sabía muy bien”, indicó.

En relación con ese caso, la joven explicó que su primera vez con la planta medicinal y alucinógena fue cuando tenía 18 años. Su padre y ella compartieron un puro, lo cual, para ella, funcionó para unirlos aún más como familia y desde la confianza.

“Perder a mi padre, aunque fuera uno de mis mejores amigos, fue algo totalmente diferente. Pensé que con el tiempo la tristeza desaparecería, pero el dolor siempre me acompaña; siento que está permanentemente ligado a mí”, comentó.

A pesar de lo controversial que pueda parecer desde la apariencia, el que la joven haya convertido las cenizas de su padre en una planta para el cultivo de marihuana despertó todo un debate, a través del cual ha conseguido tanto defensores como críticos.

“Honestamente creo que me va a encantar esta nueva era de Ro. Estás mostrando tu verdadero yo y no te importa la idolatración de ser alguien que no eres. Mostraste tus pasiones durante los nerd nerds, tu voz sobre toda la injusticia que has sentido con otros YouTubers, y ahora mostrando tu ser humano, esto es increíble por lo que hiciste por tu padre”, se lee en un comentario de @thatsnotaly en Instagram.

Por otra parte, dos de los presentadores del canal de YouTube @CrainAndCompany dedicaron un video a analizar la decisión de la influencer. Uno de ellos comentó: “No creo que nuestros antepasados dijeran ‘dame libertad o dame muerte para que esto suceda’, no creo. Esto es exactamente lo opuesto a lo que tenían en mente cuando dijeron ‘la libertad es lo mejor que tenemos’”.

Marketing o decisión desde el corazón, lo cierto es que la publicación de la generadora de contenido desactivó los comentarios ante las fuertes críticas pues, conforme fue el transcurrir de las horas, en Estados Unidos se volvió viral el post y desató una ola de rechazo.