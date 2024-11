Hasta este miércoles por la mañana aún faltaban algunos estados por finalizar el preconteo de los votos, sin embargo, ni si Kamala Harris se llevara todos los votos de esos territorios frenará la apabullante victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Aunque un triunfo del republicano sonaba, los expertos y las encuestas no vaticinaban que Trump ganara de manera tan holgada y tan rápida. Y es que sobre la madrugada del miércoles ya había sobrepasado los 270 votos necesarios del colegio electoral para coronarse como campeón de los comicios.

Es así como el polémico magnate vuelve a la Casa Blanca dejando confundidos a los demócratas que no esperaban irse tan abajo pero ¿por qué ganó Trump si todo apuntaba a un supuesto empate técnico que llevaría días para destrabar la puja por la presidencia?

Para Javier Garay Vargas, docente investigador de ciencias políticas de la Universidad Externado de Colombia, la victoria del republicano representa “muchas sorpresas” porque “nadie había anticipado primero que iba a ser tan rápido y segundo que iba a ser una victoria tan contundente”.

Esto, continúa el docente, coloca el foco sobre las encuestas que son el termómetro de la contienda electoral y que muchos las han colocado en tela de juicio por lo “desatinadas” que resultaron ser.

Sin embargo Garay Vargas no le echa toda el agua sucia a las firmas encuestadoras: “Las encuestas no creo que hayan sido tan desatinadas, pero sí sobre todo los análisis. Muchos análisis que fueron bastante desacertados y que habían planteado unas predicciones que no se cumplieron y que no se van a cumplir en los próximos años”.

La opinión de Javier coincide con la de Aneta de la Mar Ikonomova, también docente del Externado, que califica de “único” el triunfo del polémico candidato y ahora electo mandatario. “Hasta este momento no hemos tenido este tipo de ganancias después de volver un candidato que había perdido anteriormente. En realidad pasó en el siglo XIX, pero no es tan importante”.

Por su parte, Jordi Bacaria, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona y director de la revista Foreign Affairs Latinoamérica, sostuvo que la victoria también se explica porque “parte de su campaña en estos cuatro años ha consistido en decir que le habían robado las elecciones anteriores y en desacreditar la presidencia de Biden”.

Además asegura que Trump “ha polarizado la campaña al máximo conocedor de que los insultos y groserías iban a su favor. Todos los procesos judiciales han reforzado su imagen de imbatible. También ha contribuido a esta imagen de imbatible el atentado en Butler”. Inclusive se atreve a decir que “Trump se ha presentado como un triunfador ante la debilidad física y política de Biden”.

Seguridad y economía, las claves de la victoria

Donald Trump basó la mayor parte de su carrera por la presidencia en ataques a los demócratas en especial a su contrincante Kamala Harris, pero también le puso el foco a la seguridad de los estadounidenses y la economía del país, esta última aunque no muy discutida le ayudó a ganar adeptos que al final se convirtieron en votos.

Aneta dice que la idea principal de Trump sobre el tema económico se basó en dejar a los empresarios que continuar con sus negocios ya sean grandes, medianos o pequeño, “para que puedan ellos avanzar, después solucionar problemas de seguridad”.

Y es que la seguridad va concatenada con la migración, un tema ya bastante mencionado y que le costó bastantes salidas en falso al hoy electo presidente número 47 de los Estados Unidos. Pero la académica dice que sus políticas no van contra los migrantes sino es “hacer de una migración indocumentada a una migración organizada”.

“Todo el crimen organizado que está moviéndose a nivel internacional es el gran peligro para Estados Unidos y muchos otros países y ahí se cruza con la política de América Latina. No es cuestión que haya migrantes latinos, esto siempre ha existido. La cuestión es que a través de estos inmigrantes entran a este tipo de organizaciones y mafias”, acota la PhD en Historia Moderna y Contemporánea de la NBU de Bulgaria.

El “costo” que pagaría Colombia con Trump al mando

Trump de manera reiterada ha dicho que las organizaciones criminales tienen sus centros de operaciones en América Latina en especial ha señalado a Venezuela de exportar criminales hasta suelo estadounidense, por ello la docente del Externado afirma que Colombia debe erradicar o minimizar el impacto de los ‘narcos’ que tienen a EE. UU. como su principal mercado para que el apoyo de este país se mantenga.

“Para Colombia es muy importante solucionar su paz y esta paz si pasa por no permitir este crimen organizado que tumba todos los programas que se habían tomado en los últimos año”, anotó. Y es que cabe recordar que el país es el aliado número uno de los estadounidenses en la región y han resultado claves en la financiación de programas sociales.

Javier Garay fue más allá y se refirió a las declaraciones hechas por el presidente colombiano, Gustavo Petro, en las que de manera implícita se decantaba por la opción demócrata y criticó duramente a los republicanos. El profesor explicó que eso tiene un “costo”.

“Los errores que cometió este gobierno, el presidente Petro en particular, haciendo referencia a la política interna y a la decisión que se iba a tomar en las elecciones, va a salir un poco costosa. No hay que olvidar que definitivamente la política exterior y la diplomacia dependen, entre otras, de las buenas relaciones y también de lo cautos que sean los presidentes en las sugerencias o en la intervención que tengan en los procesos de elección y eso va a ser costoso”, detalló.

Aunque también aclara que “esto no quiere decir que Colombia vaya a ser una prioridad porque no lo es para Estados Unidos ni para la política de Donald Trump”, pues el nuevo jefe de Estado tiene otros temas en el tintero más relevantes.

De hecho, sobre la comunidad latina, el académico Bacaria afirmó que los latinos residentes “comparten valores conservadores, cristianos y es la nueva clase media ascendente y aspiracionista (en contraste con la tradicional clase media blanca). Esta comunidad latina espera prosperar, verse protegida y seguro Trump no defraudará conocedor de la importancia de su voto”.

Mientras que la comunidad latina emigrante irregular “podrá ser expulsada y las consecuencias para los que siguen en el país es que sus condiciones de vida empeoren porque sus salarios disminuyan, así como sus beneficios sociales por la presión de los empleadores y contribuyentes”.