En medio de la creciente crisis política por la que atraviesa Venezuela, el presidente Nicolás Maduro negó que el exilio de Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición mayoritaria, haya sido producto de coacción por parte del Gobierno. Según el mandatario, fue el propio González quien solicitó “clemencia” para abandonar el país rumbo a Madrid, en medio de las tensiones generadas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Durante un acto transmitido por la televisora estatal Venezolana de Televisión, Maduro respondió a las acusaciones realizadas por González Urrutia, quien, tras llegar a España, denunció haber sido sometido a “coacción, chantajes y presiones” por parte del Gobierno venezolano. De acuerdo con el opositor, se le exigió firmar una carta bajo amenaza para obtener el salvoconducto que le permitiría abordar un avión de las Fuerzas Aéreas españolas y salir de Venezuela.

En su intervención, Maduro expresó: “Me da pena ajena que usted señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra, (que) no tenga palabra con lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía”. Según el mandatario, la salida del líder opositor fue el resultado de una negociación voluntaria y no forzada.

González Urrutia, abanderado del mayor bloque antichavista -Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- aseguró que la carta en cuestión fue presentada por representantes del Gobierno bajo la amenaza de que si no lo firmaba se tendría que “atener a las consecuencias”, una “coacción” que, en su opinión, anula el texto.

Sin embargo, Maduro reiteró este jueves que no hubo presiones, sino que, como ha dicho el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se trató de una negociación cordial, solicitada por el mismo Edmundo.

“Nadie puede alegar su propia cobardía y su propia traición a sus seguidores. Yo no se qué va a salvar porque ya su moral la perdió para siempre, y aquí estamos los venezolanos que sí estamos en Venezuela dispuestos a seguir trabajando por esta tierra, por esta patria, por la paz, por la vida y por el desarrollo real de nuestra república”, subrayó el líder chavista.

Rodríguez dijo este jueves que la misiva en cuestión fue una “capitulación” del opositor, que ha denunciado fraude en las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con base en unos resultados que aún se desconocen de manera desagregada.

Desde entonces, se desató una crisis política en el país, alentada por la denuncia de fraude que ha hecho González Urrutia, quien se dice ganador de los comicios y ha recibido el respaldo de numerosos Gobiernos en su reclamo.