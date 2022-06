OTAN, un aliado en suspenso para Ucrania

La no participación directa de la OTAN ha forjado opiniones al respecto, principalmente porque esta organización, creada en 1949, ya ha intervenido con el envío de tropas en otros conflictos, como en 1995, cuando al mando de Bill Clinton se enviaron militares a Yugoslavia; o en 2011, cuando Barack Obama mandó tropas a Libia, alegando motivos humanitarios y de derechos humanos.

Estados Unidos y otros países miembros de la Unión Europea sí han mandado ayuda militar y humanitaria a Ucrania. En la última semana de mayo, el Gobierno de Joe Biden anunció 40.000 millones de dólares en apoyo en material bélico, repartidos en los próximos cinco meses.

Otro detalle clave para la no intromisión de la potencia norteamericana de manera franca en el conflicto es la política no intervencionista de Biden, adoptada como congresista desde 2011, cuando votó en contra de la participación militar en Libia, por ejemplo; o en contra del aumento de tropas en Afganistán.

Ante todo esto, el propio Volodímir Zelenski, mandatario ucraniano, se ha manifestado en torno a la participación directa de la OTAN para defender a su país de la invasión rusa.

El presidente, quien desde el inicio de las amenazas por parte de Rusia pidió a la OTAN acelerar la inclusión de su país en la Alianza, viendo como la única opción para recibir ayuda militar directa y enfrentar a Rusia, asumió hace varias semanas, en pleno conflicto, que Ucrania no formará parte de la organización, gracias a la cantidad de “evasivas” que han planteado los principales líderes de la misma.

“Está claro que Ucrania no es miembro de la OTAN. Lo entendemos. Somos personas comprensivas. Llevamos años oyendo hablar de puertas abiertas, pero ya hemos oído que no podremos entrar en ella. Es verdad y es necesario admitirlo. Me alegro de que nuestra gente empiece a entenderlo y a contar con ellos mismos y con nuestros socios que nos ayudan”, expresó Zelenski.