Simon(e) Jaikiriuma Paetau, le da otra mirada al cine de género

Simon(e) intenta reflejar otras miradas en sus obras cinematográficas, no esa denigrante o que expresen que son una comunidad Lgtbiq+ violentada. Busca evidenciar narrativas y tramas más allá de la reproducción de violencia encima de cuerpos sexualmente disidentes.

“El cine es un lugar para crear espacios imaginarios, otras imágenes que van más allá de una mirada degradante, sino al contrario, una mirada empoderada. Siento que construimos retratos que no solamente hablan de que han sufrido, han sido violentadas, sino que creamos otras perspectivas hacia el mundo y también para abrir nuevos espacios para el público, para gente que no conoce los temas o no los entiende; es como crear esas imágenes que no existían para mí, con los que me podía identificar”.