“Las mujeres tenemos que aprender a facturar”: Nena Botero

Construir un futuro más igualitario desafiando cualquier expectativa representó con firmeza, el objetivo a perseguir de Nena Botero. No hubo barreras ni excusas, lo que logró que su compromiso con la equidad de género la catapultara hacia la cima de la influencia global.

La sincelejana fue incluida en el G100, un grupo empoderado de 100 mujeres líderes de todo el mundo, que lideran 100 alas globales, con el apoyo de los campeones He for She (Denim Club) del G100 y 100 presidentes nacionales para una poderosa promoción, concientización e impacto en todos los gobiernos y organizaciones para un futuro con igualdad de género.

Comprende una liga de luminarias de eminencia y excelencia que incluye premios Nobel, jefes de estado, ministros, empresarias, filántropos, inversores, empresarios, directores ejecutivos, líderes corporativos y comunitarios: un poderoso grupo de mujeres líderes y triunfadoras de todos los ámbitos de la vida que desean para retribuir y hacer avanzar a todos como arquitectos del futuro.

Allí está Nena, todo un orgullo costeño que tiene su hogar en Barranquilla desde hace varios años. Experta en turismo de inversión y cofundadora de Savoir Comunicaciones, ha resaltado la visión global de los emprendimientos femeninos.

“Es un orgullo porque uno nunca sabe lo que realmente está impactando en las comunidades y mucho menos que lo estén viendo a uno, como dice el costeño del otro lado del mundo”.