‘The Local Project’, la feria que empodera a la mujer

La importancia del apoyo entre las mujeres radica en la construcción de un sólido cimiento de empoderamiento, rompiendo con las cadenas de la desigualdad de género y propiciando un entorno donde todas pueden prosperar. Así lo ve la emprendedora Mariana Jaramillo, quien llegó a esta feria en su segunda edición.

Lea también: Aída Morales, exparticipante de Masterchef, contó cómo murió su hijo

“The Local Project me dio a conocer muchísimo, también me que nos apoyamos entre mujeres, que la mayoría de marcas son mujeres y no se ha sentido como una rivalidad, sino siempre es como un apoyo de colegas y esto es muy importante para la equidad que queremos lograr”.

Mariana ha visto un fuerte crecimiento de su marca ‘Veinticuatro. “Hay muchas ferias de ese estilo que se hacen aquí en Barranquilla, pero la mayoría son como en centros comerciales y hoy en día al Malecón llega gente de todas partes del mundo y esto también genera crecimiento”.

Lea también: Conozca aquí la programación gratuita del XVIII Cartagena Festival de Música

La sororidad, como pilar fundamental, disuelve las barreras que a menudo limitan el avance individual. Cuando las mujeres se respaldan mutuamente, se generan oportunidades para el crecimiento profesional, económico y personal.

“Lo más importante es que detrás de todo esto haya mano de obra colombiana, que se está apoyando a la economía local y que por supuesto, cada una de las que quieran participar tengan una visión y buenos productos”, dijo Michelle Alemán Cure.