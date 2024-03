Dos Latinas, un laboratorio de innovación por la defensa de los derechos

De Magangué, Bolívar, Gina es una joven cuestionadora que siempre ha contado la misma historia. Desde que era solo una niña, su tema ha sido los derechos humanos. “Cuando nació el deseo de fundar Dos Latinas en mi corazón, no quiero sonar hippie, pero lo que me motivaba en ese momento y me sigue motivando hoy tiene que ver con mi obsesión de que la gente entienda que hablar de derechos humanos es una cosa íntima. Y es algo que nos atraviesa a multinivel”, confiesa.

Y es que, según ella, esa conversación todavía no se entiende así. Hablar de derechos humanos es aún hablar de algo extrínseco, intangible, romantizado. Aquel recurso que se ve desde lejos con un letrero de ‘no tocar’. Y para aprender a entenderlo como un proceso de intimidad, Gina recurre al siguiente ejercicio.

“Algo que me gusta hacer es cerrar un segundo los ojos y pensar ¿a qué tienes derecho ahora en comparación con las mujeres de antes? Ahí te das cuenta que, a la final, esa actuación de derechos es una realidad material que hizo que muchas mujeres en su momento salieran a la calle para que tú hoy puedas estar aquí”, explicó con detalle.