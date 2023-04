“Busco conectar generaciones desde el poder femenino”

Su tacto con el poder femenino lo tuvo desde su primera obra Soñar despierta, el cual nace gracias a un llamado interior que la impulsó a compartir una técnica nueva que le sirva a muchas mujeres en su camino de autoconocimiento, creatividad y empoderamiento.

En Bendita despierta más este concepto y empieza a sumergirse en su propia historia para plasmar aquellas luchas que vivieron las colombianas en los 30. “Llegué a mis raíces, llegué a mi madre, mi abuela, mi bisabuela y me fui más para atrás, entonces cuando yo comienzo a indagar a mi mamá y a todas fui descubriendo que ellas realmente no se educaron porque en los tiempos que ellas vivieron no tenían derecho a acceder a la educación superior”.

Palpar que las mujeres de su familia padecieron aquellas costumbres patriarcales empezó a causar un impacto en la actriz que desconocía que su abuela tampoco sabía escribir, características arraigadas de la época que la motivaron a contemplar en sus letras todas aquellas batallas que enfrentó la mujer para la reivindicación de sus derechos.

“Ellas me inspiraron a escribir Bendita, una novela feminista que rescata principios básicos del feminismo como trabajar para aumentar la igualdad porque en los tiempos de mi bisabuela no hubo. Ni siquiera podían administrar sus bienes”.

Alexandra expone en la obra una diversidad de entramados culturales, religiosos, políticos, incluso la aparición de una mujer que desobedece las normas sociales de la época y decide divorciarse de manera ilegal.

“Hay historias de personajes que son jóvenes, el tema del poliamor que es más de estos tiempos, pero que eso existía desde antes de los griegos. Aplica para todo público porque abarca distintas épocas y enseña historia y cultura desde la visión de sus protagonistas”.