Comunicar desde el look y la belleza: los secretos de Darien Cruz Díaz

Con más de 10 años de experiencia en el mundo de la belleza, Darien Cruz Díaz actualmente cuenta con más de 14.200 seguidores en su cuenta en Instagram @darien_cruz_diaz y una larga lista de personalidades del medio artístico y del entretenimiento que han buscado sus servicios. El oriundo de La Habana, Cuba, comenta que el lugar donde nació lo ha influido sobre todo en la humildad, respeto y amor a lo que la vida le otorga.

El cubanoamericano tiene residencia en Miami desde junio de 2015 y dispone de muchos conocimientos ganados a lo largo de su experiencia como estilista en su país de origen. Actualmente es embajador de la marca KARISSA y asistió a la Beauty Expo 2019, una convención de belleza en Nicaragua.

Si hay algo que podría caracterizar al trabajo de Díaz es la originalidad, pues comenta que no le gusta aferrarse a una misma idea, sino que le encanta probar cosas nuevas. De hecho, uno de los consejos que comparte para los nuevos talentos es que deben ser dedicados, observadores y que la creatividad es buena.

“Una de las cosas que me ayudó a aprender fue a ser muy observador e interiorizar los arreglos de cabellos. Hay que asegurarse de no temer a equivocarse, la práctica hace al maestro.” Además, afirma que no hay que “aferrarse a una misma idea, la creatividad es buena. Muestra seguridad de lo que haces y el triunfo estará de tu lado.”

Para Darien Cruz Díaz, ser un especialista del cabello implica dedicación, esfuerzo, conocimientos, originalidad y trabajo duro. Desde 2018 inició con su marca personal y empezó a compartir parte de su trabajo en sus redes sociales para que más personas vieran su trabajo creativo. Hoy en día le ha servido de mucho para que celebridades lo contacten.