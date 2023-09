Exconcursante de ‘Yo Me Llamo’ envuelto en líos en programa ‘Hablando Claro’

El hombre fue más allá y afirmó que su amistad con Leal es “por lástima”, lo que llevó a que se tomara la determinación de cortar el vínculo al no encontrar ninguna solución frente a los señalamientos mutuos.

Al tiempo, Kevin dejó claro que no tiene ningún tipo de interés con Andrés por ser creador de contenido y su única intención es llegar a un acuerdo para salvar su amistad.

Ante los señalamientos, Flavia precisó que en ocasiones es sano “terminar ciertos ciclos viciosos que no son funcionales para nadie”, al observar que el amigo de Leal no asumía que él era quien no respetaba límites básicos.