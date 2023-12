El iceberg más grande del mundo se dirige a mar abierto

Este monumental bloque de hielo se desprendió de la plataforma de hielo Filchner-Ronne, en la Antártida Occidental, en 1986, pero permaneció durante décadas atrapado en el lecho marino. Fue en 2020 cuando finalmente logró liberarse, y desde entonces, ha estado a la deriva en el mar de Weddell.

📣 Double-whammy iceberg news this morning:



1️⃣ The largest iceberg, A23a, is on the move!



Here's its journey out of the Weddell Sea after being grounded on the sea floor after calving in August 1986.



Copernicus Sentinel-1 imagery, Google Earth Engine 👇 pic.twitter.com/KseKTD1Wrg