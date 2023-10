Colombia regula pasivos ambientales para proteger y reparar su medioambiente

Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, cuenta actualmente con 161 "impactos no resueltos" fruto de los pasivos ambientales, como se le conoce a la deuda ambiental que genera una empresa por daños ambientales.

La flamante ley fue sancionada hace unas semanas por el presidente, Gustavo Petro, y busca acabar con los pasivos ambientales que están deteriorando el medioambiente y provocando afectaciones a la salud pública.

Ríos y quebradas con trazas de metales, disminución de la fauna, enfermedades en las personas, dificultad para respirar o productos alimenticios en mal estado son algunos de los múltiples problemas que generan los impactos no resueltos que hay en Colombia según la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

En este contexto, la ley establece define lo que se entiende por pasivo ambiental para poder fijar sanciones en relación a los pasivos, que se entienden como las “afectaciones ambientales originadas por la mano del hombre, autorizadas o no, acumulativas o no (...) que generan un nivel de riesgo no aceptable para la vida, la salud humana o el ambiente”.