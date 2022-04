Varios heridos y tres detenidos, balance de desmanes en estadio Sierra Nevada

La violencia se tomó una vez más el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. El clásico costeño quedó manchado por los desmanes producidos entre las barras bravas del Unión Magdalena y Junior, lo que originó que el cuerpo arbitral del compromiso, válido por la fecha 17 de la Liga Betplay, fuera suspendido por falta de garantías.

Según los reportes preliminares de las autoridades locales y policiales, tres personas fueron detenidas y un número de hinchas, que hasta este momento no ha sido establecido, resultaron heridos productos de las agresiones. Entre los lesionados figuran aficionados tanto del Ciclón como del equipo Tiburón.

Asimismo, la Alcaldía de Santa Marta reportó daños en el mobiliario del escenario deportivo. Decenas de sillas fueron arrancadas por parte de los barristas y baterías sanitarias fueron vandalizadas.

Debido a lo anterior, Virna Jonshon, alcaldesa de la capital del Magdalena, ofreció una recompensa de cinco millones de pesos a quien entregue información que permita dar con la captura de los responsables de estos hechos.

“Que triste que no puedan disfrutar del fútbol en paz.Reportamos 3 detenidos y ofrecemos hasta 5M de recompensa por información que permita identificar a los responsables de iniciar este hecho. Santa Marta merece respeto.Pido a las autoridades judiciales consecuencias ejemplares”, exigió la mandataria en su cuenta de Twitter.

“Estaré pendiente a que las investigaciones den resultados y los responsables paguen. Dispusimos con la @Policia de Santa Marta y el Ejército todo un despliegue de uniformados”, agregó.

Por otro lado, la mandataria enfatizó que la armonía y seguridad en los estadios depende -según ella- del buen comportamiento y la tolerancia de los aficionados.

“Pero no se puede poner un vigilante por persona, se requiere el buen comportamiento de TODOS. Rechazamos la violencia y el daño a un bien público de todos los samarios. Santa Marta no avanzará si un grupo de personas no está a la altura de todo lo que esta bella ciudad merece”, concluyó Jhonson.