Niegan tutela con la que Caicedo buscaba suspender procesos en su contra

El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela interpuesta por el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, con la que solicitaba que se suspendieran tres procesos que la Fiscalía adelanta en su contra por presunta corrupción con contratos.

La recusación presentada por la defensa del mandatario departamental fue contra el Fiscal General de la Nación, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General, el Jefe de la Unidad de Fiscalias Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia y las Fiscalías 8, 10° y 12 de Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia.

En la tutela, Caicedo alegó que en sus procesos la Fiscalía estaba vulnerando los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Sin embargo, un magistrado del mencionado tribunal declaró las recusaciones infundadas “al no advertirse alguna irregularidad que afecte los derechos fundamentales del actor, se debe negar el amparo reclamado”.

“Al no estar a cargo ni el Fiscal ni la Vicefiscal de ninguna de las investigaciones referidas por el actor, es claro que la petición no podía recibir el trato previsto en el art. 58 de la Ley 906 de 2004 como lo pretende el accionante y por ello, fue que debió resolverse como una simple petición y remitirla a los competentes que para el caso no eran otros diferentes a los fiscales cognoscentes, como en efecto ocurrió”, indicó el tribunal.