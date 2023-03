Nuevo sistema de transporte samario podría contar con buses eléctricos

Con el acompañamiento del DNP, ejecutivos del consorcio coreano KEXIM-EDCF - Request for Cooperation for the Feasibility Study- Asian Development Bank, quienes , iniciaron el estudio de factibilidad.

Los empresarios recorrieron las instalaciones del SETP, la Terminal de Transferencia de Gaira, el Patio Taller Mamatoco y la ubicación de la Terminal de Transferencia La Lucha y El Líbano.

Lee Ho Young, representante del Consorcio, manifestó que “se prevé 189 buses, de los cuales 70 serían para Santa Marta".