Usuarios de Ultra Air y Wingo protestan en aeropuerto de Santa Marta

"Una amiga tenía un vuelo Santa Marta-Bogotá hoy en la aerolínea Wingo a las 8pm, eran las 12am y aún estaba en sala de abordaje. A eso de la 1am me llama comentándome todo, diciéndome que no había comido, no había tomado agua", comenta una internauta en Twitter.

En el momento, el "colapso" de ambas aerolíneas no ha sido solucionado y las personas aún se encuentran esperando una resolución en el aeropuerto. Varios han mostrado su inconformismo ante la propuesta de Ultra Air de reembolsar el dinero de los tiquetes.