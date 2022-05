Mujer denuncia que su hijo la quiere matar para quedarse con su casa

Un calvario vive la señora Yirama Estela Cantillo de Rodríguez ante las constantes amenazas de muerte por no acceder a las pretensiones de su hijo Pedro Luis Rodríguez Cantillo, en Santa Marta.

La docente samaria de 72 años señala que no puede salir muy bien de su casa por temor a que el hombre que dio a luz hace 48 años le haga daño.

“Yo solo salgo a cuestiones concernientes a mi salud, ya que soy diabética, pero no salgo para más nada, tengo mucho miedo que él me haga algo y las autoridades no hacen nada”, expresó.