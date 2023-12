Con estos dos nuevos lesionados ya son tres las víctimas de manipulación indebida de pólvora en la capital de Magdalena.

El primer caso se registró el Día de las Velitas el 7 de diciembre, cuando una persona observaba como sus vecinos quemaban pólvora y una luz de bengala le cayó en el ojo izquierdo.

Con estos serían 18 los casos de personas quemadas que se registran en el Magdalena, desde que las festividades decembrinas arrancaron el pasado 7, cuando fueron reportados en total 12 casos, 1 en Santa Marta y 11 en los municipios.

Frente al lamentable panorama el INS ha hecho un llamado a la ciudadanía a no hacer uso de tipo de objetos inflamables. "Para disfrutar de estas fiestas se debe evitar el uso de pólvora, mantener a los menores de edad lejos de sus residuos y no adquirir alcohol en sitios no autorizados”, dijeron.