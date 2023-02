Caos en aeropuerto de Santa Marta por cancelación de vuelos de Viva Air

Aunque la autoridad aeroportuaria y la policía intentaron persuadir a los usuarios para que comprendieran la situación, los reclamos no cesaron.

Varios fueron los pasajeros que hicieron filas y no lograron pasar. "Simplemente nos decían que no había vuelo pero no nos daban solución", dijo un cliente de Viva Air.

Agregó que “hemos hecho filas en todos lados y no han hecho nada por informarnos qué está pasando, no han hecho nada”.