Hallan en Medellín el altar de la muerte en golpe a estructuras criminales

“En este lugar había tres altares con figuras de la Santa Muerte y otras deidades en por lo menos dos de ellos. Además, velas, flores, cuadros y fotos de personas pegadas a las figuras paganas. Sin embargo, nada de esto funcionó para que estas personas, hoy procesadas, lograran evadir las acciones de la Policía”, comunicó uno de los investigadores que actuó en el operativo, en diálogo con EL HERALDO.

Este detalló además cómo se dio ese primer encuentro con este tipo de elementos: “Íbamos a buscarlos a ellos, porque sabíamos que estaban en esos lugares, pero también estábamos buscando material probatorio que nos permitieran fijarlos al caso y a otras situaciones que se han presentado en la ciudad. Cuando entramos, en el caso del hostal, notamos mucho desorden. Muchas veces los delincuentes saben que en cualquier momento la Policía se mete a sus casas y por eso tratan de esconder evidencia, armas o drogas, utilizando el desorden como una contramedida”.

Poco después de ingresar, se toparon de frente con este cuarto particular: “Encontramos los altares con santos, con muñecos, decorados como si fuera una fiesta, velas, figuras de santos, cosas esotéricas... La verdad, no nos sorprendemos porque eso se ve constantemente, pero uno sí siente, no temor, sino algo que te dice que no toques eso. Uno trata de no prestar mucha atención y seguir en la labor que tiene que hacer”.