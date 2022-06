“Mató al bebé en la playa, no lloró y se fue a dormir”: padre del menor

Edwin Guerrero, padre del bebé hallado muerto en una playa del área rural de Santa Marta, rechazó tajantemente que la muerte de su hijo haya sido un accidente, como lo manifestó Yenni Higuera, su expareja sentimental, en las audiencias preliminares tras ser capturada como la principal responsable del fallecimiento del pequeño de 15 meses de nacido.

“Apenas me enteré de la captura me bajó un peso de encima, vi una luz al final del túnel del martirio que estaba pasando. Creo que está la posibilidad de que se haga justicia con mi hijo, ella debe responder, y sí es inocente que lo demuestre”, dijo Edwin Guerrero, padre del pequeño.

Por otro lado, dijo que jamás pensó que su expareja sería capaz de atentar contra la vida de su propio hijo

“Durante nuestra convivencia yo no le vi nada extraño. Solo era celosa, pero creo que todos en algún momento lo somos. La verdad no le veía patologías como para hacerle daño a alguien y menos a su hijo. Lo que sí me pareció extraño fue la tranquilidad que se le vio cuando la capturaron, ni lloró. Creo que eso mismo me dijo una persona que habló con ella en Buritaca”, agregó

Durante la audiencia la Fiscalía le imputó cargos a Yenni Higuera por el delito de homicidio agravado, los cuales la mujer no aceptó.

Se conoció que su defensa, argumentada en un artículo del derecho penal, solicitó la medida de aseguramiento en su lugar de domicilio, no obstante, el togado en turno no la concedió y le aplicó la orden intramuros.



EL RECORRIDO DE YENNI

Una vez dejó abandonado a su bebé de 15 meses, Yenni Higuera llegó a donde se estaba hospedando en Santa Marta. Allí la ayudaron, le dieron comida y le preguntaron qué si tenía hijos, a lo que respondió que no y se fue a dormir.

A la mañana siguiente empacó sus cosas y se fue en un chance que le dio un camionero que la llevó hasta Barranquilla. Bajo la misma modalidad llegó a Valledupar y luego a Cúcuta, finalmente llegó hasta la ciudad de Bucaramanga, donde se comunicó con su madre, quien la fue a recoger y se la llevó para Bogotá a internarla a una clínica de reposo.

Se conoció que la mujer intentó acabar con su vida en el viaje de regreso.

SU VERSIÓN Y LA DE LAS AUTORIDADES

Sin ningún tipo de remordimiento Yenni Higuera compareció ante un juez de Santa Marta y contó su versión de que como habrían acontecidos los hechos.

“Yo estaba en la orilla del mar y un bicho me picó, del desespero yo solté al bebé para revisarme y matar al animal. Instantes después me percaté que mi hijo no estaba, el mar se lo había llevado y no pude rescatarlo, todo fue un accidente”, expresó Higuera.

Sin embargo, la investigación de la Fiscalía arrojó que la auxiliar de enfermería de 25 años, a eso de las 4:00 de la tarde del pasado 3 de abril, presuntamente habría ingresado al mar y sumergido al bebé de 15 meses hasta asfixiarlo, luego salió y lo abandonó donde lo encontraron a la 1:00 de la madrugada del lunes 4 de abril.

Dicha versión fue corroborada por con un lugareño del sector que encontró al pequeño en el sector de playa Bonita, por el hotel Brisas del Mar, quien logró divisar las huellas en la playa que salían del mar y rodeaban el cadáver. Lo mismo verificaron los peritos judiciales durante la inspección a cadáver, mientras Higuera Casallas dormía plácidamente.