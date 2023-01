Tras decisión de PGN, alcaldía de Riohacha suspenderá licitación de acueducto

Los funcionarios del Gobierno de Riohacha explicaron el desconocimiento de la solicitud de suspensión de la Procuraduría manifestando que ese 30 de diciembre el alcalde decidió que no había labores, pero además el documento del organismo de control no fue enviado al correo en el que venían interactuando con la Procuraduría, sino al correo de asuntos Judiciales del Gobierno local y quizás por ese circunstancia no lo vieron, sino hasta este miércoles, cuando lo reiteraron con otro oficio.

La administración en un comunicado explicó que “una vez recibida la solicitud por la Procuraduría General de la Nación, de suspender temporalmente el proceso de licitación pública No. 008 de 2022, el cual tiene por objeto contratar el operador de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario en el Distrito de Riohacha y sus centros poblados, la entidad territorial consideró hacer la suspensión provisional, hasta la realización de mesas de trabajo y concertación con la Procuraduría General, los ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio, de Hacienda y Crédito Público, las cuales tienen como finalidad establecer los lineamientos para una efectiva prestación del servicio de acueducto y alcantarillado”.