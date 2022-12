Trabajadores continúan huelga de hambre en la empresa SAMA en La Guajira

Ante lo sucedido, un grupo que representa una parte de los accionistas desarrolla una protesta con bloqueo de las instalaciones y un tercer sector representado en los trabajadores inició una huelga con parálisis de las actividades.

Seguidamente, el grupo de los transportadores de la sal, desde la mañana de este lunes bloquearon las vías de acceso a Manaure en la carretera que comunica con Uribia, lo mismo que la carretera que conduce de Manaure a Riohacha.

“Nosotros somos los únicos en este proceso que vivimos del día a día, no somos pescadores, no somos pastores de chivos, lo único que sabemos y podemos hacer es cargar y descargar los camiones de sal y otros proyectos que llegan a este municipio. Estamos cansados, no tenemos dineros para nuestras familias desde el día 24 cuando estalló la huelga de los trabajadores, algunos sectores dicen hacer reuniones pero no hay nada claro, ni llegan con propuestas que sean viables a la hora de negociar con la contraparte”, dijo Luis Antonio Ortiz Suárez, un indígena que funge como vocero de unos 20 cotero.

Agregó lo siguiente: “Queremos dejar bien en claro que no le estamos haciendo mandado a nadie con nuestra huelga de hambre, pues somos perjudicados con la improductividad de la empresa Salinas”.