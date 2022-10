Depresión se convierte en tormenta tropical Julia frente a La Guajira

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó sobre las 10:00 de la mañana de este viernes 7 de octubre que la depresión tropical Trece se convirtió en la tormenta tropical Julia frente a la península de La Guajira.

Tropical Storm #Julia Advisory 5: Tropical Storm Julia Forms Off the Guajira Peninsula. Hurricane Watches and Warnings Issued For Nicaragua and The Offshore Colombian Islands. https://t.co/tW4KeFW0gB