“El que compra el voto peca groseramente”, obispo de la diócesis de Riohacha

Otra de los aspectos que tocó el obispo tiene que ver con decisiones desprevenidas de los electores en el sentido de que salen supuestamente a cumplir con un deber, pero cuando entran no saben por quién van a votar y cuando salen no se acuerdan siquiera por quien depositaron su voto. “Eso también es una gran irresponsabilidad, el ciudadano no puede votar a ciegas, el ciudadano no debe recibir un dinero hoy y votar por cualquiera”. Indicó y además añade que un cristiano no le puede dar la confianza del voto a un político que con sus actos ofende el pensamiento católico en cuento a la vida y pide que sean electores de quienes profesan políticas con moral.

Hizo llamado a los ciudadanos que sostienen que votarán por cualquier candidato menos por uno que en su querer y pensamiento está marcado como no confiable, sobre esto dijo que votar por cualquier también es irresponsable y el llamado es a que escoja alguien donde se vea reflejado su pensamiento político.