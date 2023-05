Preocupación en gremios por suspensión de proyecto eólico en La Alta Guajira

Los gremios de la economía de La Guajira han lamentado la decisión de la Junta directiva de Enel indicando; sin embargo, que entienden la postura asumida por la empresa.

“El frente gremial de La Guajira no debe propiciar que se den este tipo de acciones por parte de las empresas que están aquí y más bien hay que propiciar los mecanismos para que en el menor tiempo posible, se le dé por parte de la comunidad lo que he dado en llamar la Licencia Social de la comunidad, lo cual no es más que el entendimiento entre las partes para casos puntales como estos, es así como debemos visionar a La Guajira del futuro inmediato”, dice el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de la Guajira, Álvaro Romero Guerrero.

Dice Romero Guerrero que además de la multinacional, con esa decisión se afectan muchas empresas locales donde os ejecutivos visionando buenas perspectivas invirtieron sus capitales y ahora están en graves problemas para recuperar esa inversión.