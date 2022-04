Murió el segundo de los heridos en el accidente del Lunes Santo en Riohacha

El día de la tragedia los esposos fueron los pacientes con las peores lesiones, Vargas Useche tenía fracturas en todo el cuerpo y Yepes Cruz, un fuerte golpe en la cabeza que le generó trauma grave, lucharon durante 12 días para mantener la vida, pero no se pudo. En medio de las oraciones de la familia primero falleció ella y luego con menos de un día de diferencia, él también expiró.

Nelsy Morales, una de sus compañeras, en el billar donde él laboraba en oficios varios, lo recuerda como un hombre noble de gran sentido de humanitario que siempre estaba dispuesto al trabajo. Lo conoció cuando ambos estaban en otro negocio similar de Riohacha. “Fueron muchos años trabajando al lado de este muchacho que era muy bueno”, dice Nelsy, antes de romper en sollozos.

“Juan de Dios el día del accidente estuvo muy alegre, él era el primero en llegar a nuestro sitio de trabajo y recuerdo desde temprano se le vio entusiasmado, no se tomó ni una cerveza y así permaneció hasta la madrugada cuando cerramos y él se fue tomado de la mano con su esposa, en la mañana temprano fue que me enteré de la tragedia”, dice Angie Castro, una joven que no alcanzó a conocerlo durante muchos años, pero sostiene que era buena gente.