Mujer wayuu ganó la representación de los colombianos en el exterior

“Justamente me comprometí con la Colombia Humana porque su bandera recoge aspectos centrales para la protección del agua, de los bienes comunes y los ecosistemas. Nací en La Guajira, esa “dama reclinada / bañada por las aguas del caribe inmenso”, donde también está la mina de carbón a cielo abierto más grande de las Américas, y una de las más contaminantes del mundo. He sufrido de manera directa, los efectos catastróficos de la minería depredadora y sé en carne propia, lo que significan para la gente y el territorio”, expresó.

También enfatizó que “nunca me cansaré de repetir que los 5.000 niños y niñas wayuu que dicen los medios y el gobierno que han fallecido en mi tierra, han muerto por física desnutrición. No, no, no me canso de gritar con profundo dolor que esos 5.000 niños y niñas, no murieron, fueron asesinados, fueron asesinados porque el agua que debía haberles calmado la sed, fue entregada a la industria del carbón para garantizar sus operaciones”.