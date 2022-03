Delincuentes atacan a tiros a vehículo en la vía Paradero Maicao

El último ciudadano asesinado fue un ingeniero oriundo de Hatonuevo, quien había tomado la vía y al no frenar en el sitio donde salieron los delincuentes para atracarlo, le dispararon causándole la muerte.

Decenas de personas han sido heridas con armas de fuego, pero las acciones de las autoridades no han sido suficientes y en poco tiempo los delincuentes siguen haciendo de las suyas en esa carretera.

Las nuevas denuncias indican que ahora no solo se llevan el dinero de los pasajeros, sino que se llevan el vehículo con conductor incluido, es decir que además del hurto, hay una especie de secuestro. El dueño del carro o la familia del conductor secuestrado, reciben un mensaje donde les informan que si no pagan cierta suma de dinero su familiar no saldrá bien librado y tampoco podrán tener el vehículo de regreso.

El día martes, los delincuentes volvieron a aparecer y produjeron varios atracos. Uno de los ciudadanos que fue víctima de los delincuentes, fue Carlos Caballero, actual comandante del Cuerpo de Bomberos de Albania. La información que se tiene es que este servidor público viajaba entre Albania y Maicao a la altura del sitio conocido como Cementerio de Carraipía, cuando aparecieron los asaltantes. Al parecer, Caballero no frenó a tiempo y fue atacado a bala. Uno de los proyectiles ingresó por el vidrio panorámico y puso en peligro la vida del socorrista quien luego fue despojado del dinero, elementos de valor y documentos de gran importancia. Por fortuna los criminales no se llevaron el automotor de comandante de Bomberos.

El secretario de Gobierno del departamento, abogado Jairo Aguilar Deluque, indicó que se está haciendo un trabajo investigativo y los siguientes días habrá buenos resultados sobre este tema tan delicado. Indicó que hay vigilancia en esa y otras vías de La Guajira, donde también se presentan atracos a los conductores como el caso de la carretera Riohacha Cuestecita, donde está el llamado ‘Cajero Automático’, que por estos días volvió a activarse con acciones delincuenciales. El secretario indica que habrá vigilancia de policía y militares para garantizar el paso de los ciudadanos antes, durante y después de las elecciones de este domingo.