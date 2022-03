“No me olvidaré de La Guajira”: la wayuu que representa en el exterior

Aunque Karmen siempre fue apática a la política, porque dice que “en La Guajira se cometen todos los delitos electorales tipificados y no tipificados y eso me producía escozor, por lo que en época de elecciones me perdía”.

Pertenece al movimiento Fuerza de Mujeres Wayuu y dice que no quería que los políticos sacaran provecho del trabajo que venían realizando, sin embargo, poco antes de las elecciones del 2018, sintió que debía involucrarse en la Colombia Humana cuando era un movimiento.

Comenzó entonces un trabajo en Suiza y en otros países de Europa con mujeres migrantes, al punto que en una gran huelga feminista que se realizó, fue escogida como vocera e intervino en un gran evento en la plaza Federal de Berna.

Antes del estallido social en Colombia, la Colombia Humana hizo una convocatoria para que se postularan para candidatos y varias personas propusieron su nombre, por lo que habló con su familia y decidió inscribirse.

“Mi decisión obedece a que la política no es la misma que se hacía hace 20 o 30 años y quería hacer parte de esta construcción política que viene de la gente y del pueblo”, indicó.

Pasó varios filtros y consultas hasta que fue elegida como la candidata a la circunscripción internacional del Pacto Histórico.