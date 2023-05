“De ese dinero a la comunidad apenas le llegará en promedio un 10%”

Varios líderes wayuu sostienen que si no hay un verdadero cambio en las estructuras administrativas de La Guajira, el problema seguirá porque “el agua pasó de ser una necesidad del pueblo wayuu al gran negocio de los politiqueros que no acabarán con el problema porque cada camión de agua que se lleve a La Alta Guajira es una oportunidad para quedarse con un porcentaje. Por eso no buscan soluciones de fondo, sino paliativos como las pilas públicas”.

Shipia Wayuu dice que de esto se dieron cuenta el magistrado de la Corte Constitucional que recientemente visitó La Guajira, porque salió del espectro limitado de solo cinco rancherías donde estaban llegando a una visita más amplia de 21 comunidades en las que palparon, con pocas excepciones, que el problema persiste.