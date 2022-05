La Sentencia T-302 sigue sin cumplirse en La Guajira

Según la veeduría, 46 meses han pasado desde la notificación del documento jurídico a las entidades sentenciadas y hasta el día de hoy, no se tiene un avance en la implementación de la Sentencia.

Aseguran que no existe un plan de acción articulado con presupuesto establecido para dar cumplimiento a las órdenes, no hay soluciones de agua potable para el abastecimiento de las comunidades rurales dispersas, con la entrega de pozos que no funcionan, pilas públicas sin cobertura ni sostenibilidad y no existen programas de atención alimentaria y mucho menos de soberanía alimentaria que logre tener un impacto en el bienestar de las comunidades y pervivencia de los niños que los ayude a salir del estado de desnutrición.

Advierten igualmente que, no existe una atención en salud efectiva y con enfoque diferencial para la atención de los niños y sus comunidades.

“Hoy el gobierno saliente, en cabeza de la consejera para las regiones Ana María Palau afirma que ellos dejan una ruta de acción para que sea implementada por la siguiente administración, sin embargo, la orden era clara: Estructurar un plan de acción con presupuesto, pues la ruta de acción ya estaba determinada dentro Sentencia T-302 de 2017”, añade la veeduría.

Con preocupación dan a conocer que las cifras de muertes de niños por desnutrición siguen siendo alarmantes, de manera oficial y desde la notificación de la Sentencia el 28 de junio del 2018 hasta la semana epidemiológica 13 han muerto 321 niños por enfermedades prevenibles. Muertes que se pudieron evitar si se hubiera cumplido la Sentencia.

“Los niños wayuu están hoy muriendo en la soledad de las rancherías, sin que el Gobierno o las autoridades territoriales hayan logrado articular los proyectos necesarios para darle fin a este exterminio en el territorio. El futuro de los niños indígenas y de los 102 pueblos indígenas asentados en el territorio colombiano, parecería estar condenado al exterminio, si no se logra la articulación de la política pública a los planes de vida de las comunidades que les garanticen la pervivencia y soberanía dentro del territorio”, dicen los miembros de la veeduría.

Agregan que “no nos cansaremos de alzar la voz por los niños muertos en los territorios y seguir la lucha por los niños indígenas que quieren y merecen seguir con vida y realizaremos todas las acciones nacionales e internacionales que haya lugar para conseguir la protección de los pueblos indígenas en Colombia”.