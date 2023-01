Salinas de Manaure está semiparalizada por deuda millonaria en energía

Una de las mayores preocupaciones de los trabajadores es que no hay producción.

“La empresa solo está comercializando y no sabemos hasta donde aguanta la existencia del mineral acumulado y si no hay una producción importante y estable la sal seguramente no alcanzará sino hasta el primer trimestre del presente año” expresó el presidente del sindicato al que está afiliado la mayor parte de los 80 trabajadores con los que cuenta SAMA.