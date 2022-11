Marcha de respaldo al Gobierno de Petro se dio pacíficamente en La Guajira

Cientos de ciudadanos se concentraron, desde tempranas horas de la mañana, en el parque Simón Bolívar de la ciudad de Riohacha, a un costado de la emblemática institución educativa Liceo Padilla, para manifestar su respaldo al jefe del Estado.

“Nosotros no estamos haciendo protesta, hemos organizado una fiesta nacional en las calles de Colombia para decirle a nuestro presidente que no está solo y para recordarle a la oposición que ha venido atacando injustamente al Presidente que no solo lo respaldamos en las urnas sino que lo respaldaremos a lo largo de su mandato, Este es el inicio de una serie de jornadas pacíficas de respaldo a Gustavo Petro y antes de que termine el año haremos más marchas para respaldarlo con actividades enteramente culturales”, expresó el economista y líder social de Riohacha Alberto, Palmarroza Inciarte.